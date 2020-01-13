Иран признал американскую армию и Пентагон «террористическими организациями»

В ответ на убийство генерала Касема Сулеймани депутаты иранского парламента проголосовали за признание американских военных террористами.

«Президент Ирана [Хасан Рухани] распорядился принять закон, определяющий силы США в качестве террористов. В своем заявлении в понедельник Рухани дал указание соответствующим органам выполнить резолюцию, которая была принята во время открытого заседания парламента», – сообщает 13 января издание Tasnim.

Законопроект стал поправкой к принятому в апреле прошлого года закону, который назвал Центральное командование ВС США «запрещенной организацией». Нововведения приравнивают к террористам всех сотрудников Пентагона и связанные с ними учреждения.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке.



