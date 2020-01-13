Новый год и Рождество в Крыму встретило рекордное количество туристов

В период новогодних праздников в Крыму отдохнули 209,7 тыс. туристов — это на 10% больше, чем годом ранее, сообщило министерство курортов и туризма республики 13 января со ссылкой на данные пассажиропотока и мониторинга средств размещения.

«В период новогодних праздников с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.», – говорится в сообщении.

Более половины туристов — 63% — прибыли на полуостров через Крымский мост на автомобиле, 6% — на поезде, 26% прилетели на самолете, 5% пересекли российско-украинскую границу. Большинство туристов в новогодние праздники отдохнули на Южном берегу Крыма, рассказали в ведомстве.

«Больше всего туристов в период новогодних праздников отдохнуло на Южном берегу Крыма – 73% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма – 12%, на Восточном побережье Крыма – 9%, в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) – 6%», – отметили в министерстве.

Средняя стоимость отдыха на полуострове в этот период, включая перелет и проживание, составила 40 – 45 тыс. рублей на двоих, добавили в ведомстве.



