Почти тысяча кошек попали в беду за прошлый год в Петербурге. Помочь смогли каждой третьей

Более тысячи раз петербуржцы обращались к спасателям службы «Кошкиспас» в прошлом году. Реальная помощь специалистов потребовалась в каждой третьей заявке, часто питомцы и хозяева выкручивались из сложившейся ситуации самостоятельно.

Как рассказали в службе 13 января, за прошлый год в «Кошкиспас» поступило 1088 обращений. Большая часть заявок (899) касалась попавших в беду кошек, 141 раз горожане просили спасти птиц, 40 раз — собак, 8 раз — других животных.

Помощь спасателей потребовалась в трети случаев. «Часть заявок разрешается самостоятельно, допустим, сообщили о коте, а кот сам слез с дерева через некоторое время», — рассказала «Фонтанке» участница службы «Кошкиспас» Татьяна Скородумова.

Чаще всего хозяева благодарят за спасение питомцев шоколадками, иногда перечисляют деньги. На них спасатели покупают необходимое снаряжение.

Служба «Кошкиспас» работает на добровольных началах. «Фонтанка» подробно рассказывала, почему петербуржцы становятся спасателями.



