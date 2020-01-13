Начальники трех районных полицейских подразделений в Петербурге могут лишиться постов до итоговой коллегии. Среди них один — старожил

Три руководителя районных УМВД имели разговоры с главой ГУ МВД по поводу смены места работы.

Как стало известно «Фонтанке», такие разговоры велись с начальником Адмиралтейского УМВД Сергеем Петровым. Он — один из оставшихся в петербургской полиции после ротации, устроенной переведенным в феврале 2019 года из Москвы Романом Плугиным, старожилов: возглавляет район с 2011 года. Пришел во время массовой «ротации Суходольского» и с тех пор его имя ни разу не возникало в кадровых перестановках главка.

Двое других кандидатов на уход возглавляют районы меньше двух лет. Это начальник Василеостровского УМВД Владимир Титков, который в октябре 2018 года пришел из Приозерского района. И Алексей Смяцкий, который возглавил Красногвардейский район летом 2018 года. До этого он руководил управлением организации охраны общественного порядка.

Как сообщили 47news, своего поста уже лишился глава УМВД Выборга.



