Свидание по-миллиардерски. Первый космический турист SpaceX ищет себе спутницу для полета на Луну

Японский миллиардер заявил, что выберет девушку для первого туристического полета на ракете SpaceX в 2023 году с помощью реалити-шоу.

«Юсаку Маэдзава ищет девушку для полета к Луне. У него долгое время была мечта отправиться в космос. И он хотел бы посетить это особенное место с особенным человеком», – говорится 13 января на сайте бизнесмена.

К вопросу спутницы, которая может стать его «партнером по жизни», Маэдзава подошел основательно, запустив документальное шоу на японском сервисе Abema TV. К потенциальной избраннице у него целый список требований, включающих возраст от 20 лет, позитивный взгляд на мир, интерес к космосу и поддержку идеи о мире во всем мире. Заявки можно подать до 17 января, а окончательный выбор будет сделан в марте.

«Я уверен, что смог заполучить деньги, социальный статус и славу. Но сейчас я перезапускаю свою жизнь. Мне сейчас 44 года», – пишет бизнесмен, подчеркивая, что чувствует «одиночество и пустоту».

Напомним, что в 2018 году компания Илона Маска назвала Маэдзаву своим первым космическим туристом, кто облетит Луну на ракете Big Falcon Rocket. Полет состоится в 2023 году. Стоимость турпутевки не разглашается.



