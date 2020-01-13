«Зелёная карта» немного подешевеет с 15 января
Вслед за укреплением курса рубля уменьшится и цена автострахования для выезда за рубеж.
Союз российских автостраховщиков снизил тарифы на «Зелёную карту» на период с 15 января по 14 февраля на 5%. Так, если почти весь год двухнедельная страховка на легковой автомобиль стоила 2450 рублей, то со среды её цена составит 2320 рублей. Чуть более ощутимой будет разница при приобретении годовой – 21 070 против 22 240 рублей.
Напомним, 10 января курс евро упал до минимума последних двух лет (68,045 рубля), на 13 января он составляет 67,82 рубля (по данным ЦБ РФ).
Справка:
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.
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