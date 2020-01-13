Бывший замглавы жилкома Гашенко останется под арестом до конца февраля по делу о сбыте наркотиков. Стали известны некоторые детали

Дзержинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя жилищного комитета Акима Гашенко. По версии следствия, он с подельниками пытался продать почти 100 граммов наркотика.

О том, что суд удовлетворил ходатайство следствия, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает 13 января. Бывший чиновник останется под арестом до 24 февраля. В декабре защита пыталась оспорить меру пресечения, однако безуспешно.

Аким Гашенко подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По мнению следователей, до 24 октября 2019 года он вместе с другими фигурантами – Андреевым и Цибковским – приобрел у неустановленных лиц наркотическое средство, название которого почти целиком можно составить из букв его собственной фамилии. Общая масса составила не менее 97,89 грамма. После этого, как полагает следствие, Андреев и Гашенко направились во Всеволожский район Ленобласти на черной «Тойоте Лэнд Крузере 200» с наркотиками в багажнике как раз с намерением сбыть зелье покупателю; компанию им составил Цибковский на «Шкоде Румстер». Однако на автодороге 41K-3Q7 вечером 24 октября указанное наркотическое вещество было изъято сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО. Все трое были задержаны и арестованы, вину не признают.

«Фонтанка» рассказывала о задержании Гашенко. В жилищном комитете заявили, что их сотрудник заранее написал заявление об увольнении и последним рабочим днем оказалось как раз 24 октября.



