На скользкой дороге под Псковом сначала столкнулись встречные машины, а потом Lexus сбил людей, спешивших на помощь

Три человека погибли и двое пострадали в двух утренних ДТП, случившихся в Псковской области на одном месте одно за другим. Причиной стала гололедица.

Как сообщает издание iLuki, 13 января в 7:52 у деревни Стяглы под Псковом сначала столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, автомобиль «Чери Тигго» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с «Рено Логаном». ПАИ со ссылкой на областное УМВД пишет, что, наоборот, водитель «Рено» врезался в «Чери». Погибли все люди, ехавшие в автомобилях: водитель «Чери» – 57-летний мужчина, его 43-летняя пассажирка, а также водитель «Рено».

К столкнувшимся машинам побежали очевидцы: проезжавший мимо 59-летний водитель и 60-летний пешеход, стоявший на остановке. Однако на проезжей части их сбил мужчина на внедорожнике «Лексус»: он не смог остановиться. Оба пострадавших госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии. Водитель «Лексуса» вызвал скорую и до приезда медиков пытался оказывать пострадавшим помощь, отмечает издание «Влуки.ру».





По предварительным данным, причиной обеих аварий стали погодные условия – обледенение дорожного покрытия.

Неблагоприятные дорожные условия названы причиной и массовой аварии на трассе Санкт-Петербург – Псков в Ленинградской области. Там столкнулись, напомним, 14 машин, пострадали трое, один человек был госпитализирован.



