Гаражные боксы уступят место медицинским. Смольный сносит гаражи на Коломяжском проспекте

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) сносит гаражи вблизи дома 27, литера А, по Коломяжскому проспекту. Как рассказали в ведомстве 13 января, земля освобождается для нужд проекта ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова».

Сейчас участок площадью 192 кв. м договорными отношениями с городом на данный момент не обременен. «Расположенные на обследуемой территории 13 гаражных строений размещены незаконно, в отсутствие правоустанавливающих документов», – пояснили в ККИ. Просьбу добровольно освободить землю владельцы боксов проигнорировали, хотя по большей части вывезли свое имущество.

ККИ намерен привлечь собственников к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.

Центру Алмазова принадлежит три комплекса зданий возле Удельного парка. Основной адрес — улица Аккуратова, 2. В 2016 году учреждение построило себе перинатальный центр на Коломяжском, 21, корпус 2. В 2018-м медикам передали здание бывшего зала конгрессов свидетелей Иеговы (после признания их в РФ экстремистской организацией) на Коломяжском, 21.

Участок на Коломяжском, 27, Центр Алмазова получил в 2014 году. Здесь планируется возвести научно-образовательный комплекс на 1700 обучающихся.



