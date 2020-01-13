Финскую визу сделают за 9-11 дней

Наплыв желающих оформить финскую визу после новогодних праздников схлынул, поэтому и сроки оформления шенгена составляют всего полторы недели.

По данным Генерального консульства Финляндии, если обратиться с заявлением 13 января, то визу выдадут 22 января. При обращении 16 или 17 января придётся ждать чуть дольше – не 9, а 11 дней.

Дипмиссия называет следующие сроки:





Подача документов Выдача документов 13.01 22.01 14.01 23.01 15.01 24.01 16.01 27.01 17.01 28.01

Ранее сообщалось, что, несмотря на ужесточение требований к набору документов, спрос на финский шенген в 2019 году в Петербурге вырос на 19%, всего Генконсульство выдало почти 650 тысяч виз. Со 2 февраля в связи с изменениями в визовом кодексе пятилетние визы обещают выдавать всем туристам, у которых уже был шенген на два года, и использовался он без нарушения правил.