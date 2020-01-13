Финскую визу сделают за 9-11 дней
Наплыв желающих оформить финскую визу после новогодних праздников схлынул, поэтому и сроки оформления шенгена составляют всего полторы недели.
По данным Генерального консульства Финляндии, если обратиться с заявлением 13 января, то визу выдадут 22 января. При обращении 16 или 17 января придётся ждать чуть дольше – не 9, а 11 дней.
Дипмиссия называет следующие сроки:
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Подача документов
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Выдача документов
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13.01
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22.01
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14.01
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23.01
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15.01
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24.01
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16.01
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27.01
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17.01
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28.01
Ранее сообщалось, что, несмотря на ужесточение требований к набору документов, спрос на финский шенген в 2019 году в Петербурге вырос на 19%, всего Генконсульство выдало почти 650 тысяч виз. Со 2 февраля в связи с изменениями в визовом кодексе пятилетние визы обещают выдавать всем туристам, у которых уже был шенген на два года, и использовался он без нарушения правил.
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