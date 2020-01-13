Рабочая неделя у лжеминеров началась после обеда. В Петербурге эвакуированы семь судов

Сотрудники семи районных судов получили письма с угрозами взрыва днем 13 января. У всех еще полно работы.

Об эвакуации сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на выход отправились сотрудники аппарата и посетители в Василеостровском, Приморском и Красногвардейском районах и в Сестрорецке, а также Дзержинский, Куйбышевский, Октябрьский районные суды. У всех списки дел, назначенные на рассмотрение на 13 января, заполнены минимум до 4 часов вечера.

Подобные письма суды, торговые центры, детские сады, вокзалы и прочие общественные учреждения получают полтора месяца. С разной долей креатива авторы в некоторых письмах вспоминают фамилию предпринимателя Константина Малофеева – якобы он задолжал игрокам криптобиржи виртуальных денег. С него требуют 120 биткоинов, вероятного автора нашли журналисты BBC. Лжеминером может быть житель Украины.



