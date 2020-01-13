В Петербурге суд оставил на свободе обвиняемого в убийстве. За смертельный удар восьмиклассника лишили прогулок

Следствию не удалось добиться ареста юного петербуржца, которого обвиняют в убийстве отчима. Свободу школьника ограничили Васильевским островом.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 13 января Василеостровский суд отклонил ходатайство о заключении под стражу 16-летнего обвиняемого в убийстве. По версии следствия, около трёх ночи 11 января на лестничной клетке своего дома он рассорился с сожителем матери и неустановленным предметом один раз ударил его в плечо. Рана оказалась смертельной.

Подросток в суде заявил, что убивать отчима не собирался. По его словам, именно он позвал на помощь соседей и попросил вызвать скорую, а пока ждал медиков – зажимал рану.

Суд пришёл к выводу, что обвиняемый не склонен к побегу, и обошёлся без самой строгой меры пресечения. Юноше до 11 марта запрещено покидать квартиру после семи вечера и до семи утра. В остальное время гулять ему можно свободно, но только в пределах Василеостровского района.



