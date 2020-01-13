Православный бизнесмен объявил голодовку в СИЗО Петербурга. Свое дело он связывает с выборами президента России

Петербургский бизнесмен Сергей Егоров объявил голодовку после ареста по делу о двойном покушении на убийство. Он попросил православное сообщество о помощи.

Рукописный жест отчаяния поступил в редакцию «Фонтанки» 13 января из следственного изолятора «Кресты». Автор утверждает, что подвергся преследованию по политическим и общественным мотивам.

«Усматриваю месть группы госчиновников, недовольных моей активностью по консолидации православного сообщества Петербурга и Москвы, попытки выдвинуться кандидатом на выборах президента РФ и историю с возвращением Исаакиевского собора, – написал Егоров. – В знак протеста я 20 декабря объявил голодовку и сейчас нахожусь на ней до тех пор, пока не добьюсь отмены незаконного ареста».





Предприниматель возглавляет фонд возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия». Он активно помогал Санкт-Петербургской епархии в борьбе за передачу РПЦ Исаакиевского собора.

В январе 2018 года вооруженный пистолетом и ножом Егоров, по версии следствия, пытался убить своих сотрудниц. Они якобы недостаточно агрессивно выгоняли арендаторов из бизнес-центра «Ладога», который обвиняемый планировал оборудовать под хостел к ЧМ-2018 и высшее учебное заведение богословской направленности «Византийская академия». После возбуждения дела Егорова попросили из епархиального совета православных объединений.

Предприниматель возглавляет акционерное общество «Норд-Вест Сервис «Дракон». Оно владеет «Ладогой» на проспекте Стахановцев. Осенью 2019 года налоговая инспекция подала иск в Арбитражный суд Петербурга и области о признании компании банкротом за долг 1,8 млн рублей. Егоров связывает иск с «попыткой захвата офисного центра».

В письме предприниматель попросил православную общественность о поддержке. Его ближайшей связью в Санкт-Петербургской епархии считался глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Александр Пелин. В разговоре с «Фонтанкой» протоиерей воздержался от посыла Сергею Егорову луча надежды:«Когда стало известно [об уголовном деле], я постарался ограничить общение с ним и другим предложил. Считаю, православный человек должен вести более адекватный образ жизни. Мне представляется какая-то серьезная проблема по медицинской части. Иногда у него были неоднозначные заявления, даже в разговорах. Сначала это воспринималось как образ личности. Последние два-три года с ним что-то произошло. Он стал маниакальный, мнительный. Ему казалось, что его кто-то преследует. Об участии в выборах президента России он заявлял на какой-то конференции, но, насколько я понял, он не прикладывал каких-то усилий».

Адвокат Светлана Клепча, представляющая интересы Егорова, сообщила «Фонтанке», что ее подзащитный «чувствует себя нормально», от подробных комментариев отказалась.