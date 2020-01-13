Петербургское шоссе на 2,5 часа перекроет легкоатлетический пробег ко Дню прорыва блокады

В воскресенье, 19 января, движение транспорта в Пушкинском районе Петербурга перекроют бегуны. ООО УК «Альянс» проведет 49-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин», посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 9:00 до 11:30 19 января будет перекрыто движение транспорта по Петербургскому шоссе в направлении от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару.



