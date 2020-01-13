СМИ: Покинувший королевскую семью принц Гарри вместе с супругой может переехать в США после ухода Трампа

Британским таблоидам стало известно о том, что отказавшиеся от королевских привилегий принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность переезда в Америку. Единственное, что удерживает их от этого шага, – это президент Дональд Трамп.

«У Гарри и Меган есть «долгосрочный план» на США и второй дом в Канаде. Королевская пара не собирается обосновываться в США во время президентства Дональда Трампа, которого Меган назвала «сеющим розни», – сообщает 13 января Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Герцогиня Сассекская и супруга британского принца неоднократно высказывала свои симпатии демократам, а также критиковала нынешнее руководство США. О возможном возвращении на родину Меган Маркл заговорили после отказа от королевских привилегий. Кроме того, бывшая актриса уже подписала контракт с Disney.

Супруги 8 января заявили об отказе от королевских привилегий и намерении самостоятельно зарабатывать на жизнь. Принц Гарри и герцогиня Сассекская уведомили родственников и мир, что будут жить на два континента: в Великобритании и Северной Америке. После этого фигуры супругов даже исчезли из экспозиции Музея мадам Тюссо.



