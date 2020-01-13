Картель для психбольницы. ФАС объявила, что поймала за руку поставщиков еды для Скворцова-Степанова, которые давали слишком маленькую скидку

УФАС России по Петербургу возбудило дело против ООО «ТД «Ленинградский» и ООО «Северный Торговый Путь» по признакам картельного сговора. Информацию об этом ведомство 13 января опубликовало на своем сайте.

Как следует из сообщения УФАС, в 2017-2018 годах компании участвовали в 9 закупках на организацию питания в школах и других соцучреждениях Петербурга на общую сумму более 70 млн рублей. При этом они снижали начальные максимальные цены контрактов в размере менее 5%, что является – в трактовке антимонопольщиков – одним из признаков сговора.

Компании участвовали в закупках питания для школ Московского района и, например, для психбольницы им. Скворцова-Степанова, где конкурировали между собой с различной степенью успеха: в конкурсах по очереди побеждала то одна, то другая фирма. При этом обе компании смело можно назвать родственными: в числе владельцев обеих фирм числится Сергей Рукавишников, в обеих фирмах у него по 50% долей.

Генеральный директор и совладелец ООО «Северный Торговый Путь» Владимир Курапов о возбужденном деле узнал из разговора с корреспондентом «Фонтанки» и сообщил, что пока не готов комментировать ситуацию. Ключевым в этой паре компаний выступает ТД «Ленинградский» – у него выручка на порядок больше, чем у «Северного Торгового Пути» (427 млн рублей против 56 миллионов за 2018 год). В 2019 году объем полученных госзаказов у первой компании – 794 млн рублей, а у второй – 18.

Ранее петербургское УФАС уже возбуждало дела из-за картельных сговоров на рынке соцпитания. К примеру, нарушения закона признали у 8 компаний, поставлявших детское питание в Колпинском районе. Всего за 2019 год УФАС нашло в Петербурге 15 картелей.



