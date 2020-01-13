Пробег «Пулково - Пушкин» на 2,5 часа потеснит автомобилистов на Петербургском шоссе
Утром воскресенья, 19 января, движение транспорта в Пушкинском районе Петербурга перекроют бегуны. ООО УК «Альянс» проведет 49-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково – Пушкин», посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 9:00 до 11:30 19 января будет перекрыто движение транспорта по Петербургскому шоссе в направлении от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару.
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