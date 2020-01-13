Пробег «Пулково - Пушкин» на 2,5 часа потеснит автомобилистов на Петербургском шоссе

Банк «Санкт-Петербург» представляет аналитику трат в первые дни нового года по своим картам. Аналитики изучили операции с 1 по 8 января 2020 года по выпущенным Банком картам, чтобы понять, где, как и сколько тратили россияне в зимние каникулы.