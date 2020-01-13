На Петергофском шоссе лобовой удар изменил геометрию ВАЗа, а на Мурманском фура улеглась в кювет

Ещё о двух авариях на пригородных трассах утром 13 января (помимо массового ДТП на Киевском шоссе) сообщают очевидцы в соцсетях.

На Петергофском шоссе в лобовом столкновении сильно пострадали «Жигули», передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

На Мурманском шоссе (автодорога «Кола») в это же время вытаскивали из канавы фуру. Водитель съехал с дороги у посёлка Назия сам, без чьей-либо «помощи». «В 6 утра ещё лежала на боку», – рассказывает Людмила в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Водитель жив. Уже подняли», – отчитываются очевидцы. «Дорога скользкая, подморозило», – отмечают в комментариях.





Напомним, на КАД сегодня утром столкнулись около 6 машин, а на трассе Петербург – Псков – 14 машин, пострадал один человек.



