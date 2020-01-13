Охрана ТРК «Июнь» не дает съехать из здания отделению «Билайна». Выносить оборудование придется через суд

Сотрудники сотового оператора «Билайн» не могут забрать из закрывшегося клиентского офиса в ТРК «Июнь» торговое оборудование. В качестве аргумента охрана предъявляет якобы неоплаченные штрафы.

О двух группах, разговоры которых на повышенных тонах напугали посетителей ТРК на Индустриальном,13, «Фонтанке» рассказали читатели утром 13 января:

«Сначала охрана активно выталкивала этих людей, преграждая, видимо, вход в офис продаж, а сейчас всё немного успокоилось, установили ограждения, но народу задействовано много. Это нервирует и мешает остальным посетителям».

По словам очевидцев, конфликт начался с открытием центра, то есть в десять утра.





Примерно это же время вызова сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД. Там добавили, что сотрудников вызвали представители компании «Билайн», объяснив, что охрана незаконно мешает им освободить помещение.

В самой компании «Фонтанке» рассказали, что офис был закрыт еще 30 ноября, с тех пор съехать из «Июня» сотрудникам не удается – уже бывший арендодатель наложил на компанию штраф и, пока он не будет выплачен, их оттуда не выпустят.

«Требования представителей торгового центра совершенно неправомерны и юридически не обоснованы», – добавили в «Билайне» и отметили, что следующим шагом будет иск к ТРК.

До администрации «Июня» по нескольким оставленным на сайте номерам «Фонтанке» дозвониться не удалось, на электронное письмо к моменту публикации ответа также не последовало.