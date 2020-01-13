Start от ГК ПСК признан самым доступным комплексом апартаментов Петербурга

ПСК

Самым доступным комплексом апартаментов Петербурга стал Start от ГК «ПСК». Проект возглавил топ-10 апартаментов*, привлекательных для инвестиционной покупки.

Расположение объекта недалеко от метро, новые коммуникации, молодой район с развитой инфраструктурой, продуманное благоустройство, современная архитектура и доступная цена лота – эти преимущества обеспечили Start высокие оценки экспертов рынка недвижимости.

Для покупателей, которые приобретают апартаменты в инвестиционных целях, особенно важен индивидуальный подход, благодаря которому каждый инвестор сможет получить прибыль от своей покупки. Один из наиболее значимых плюсов Start — гибкая программа доходности, которая позволяет определить оптимальный для каждого владельца формат сдачи апартаментов в аренду.

По цене от 1,6 млн руб. за лот инвестор получает готовые апартаменты в современном комплексе с удобной транспортной доступностью. Стоимость приобретённой недвижимости растет с каждым годом. На сайте проекта уже сейчас можно рассчитать, какую прибыль может получить инвестор через год при той или иной сумме инвестиций (программы доходности).

Все обязанности по сдаче апартаментов в аренду владелец может передать профессиональному оператору и не беспокоиться о поиске арендаторов и контроле всего последующего процесса. При этом расходы на техническое обслуживание и ремонт в течение всего срока аренды возлагаются на управляющую компанию.

Start — это 20-этажный трёхсекционный строящийся комплекс, расположенный в 800 м от ст. м. «Парнас». На первом этаже расположены собственный фитнес-центр с бассейном, супермаркет, салон красоты, кафе, рестораны, конференц-зал и коворкинг. В каждой секции предусмотрен вестибюль с зоной ресепшн. Все три секции строятся одновременно, завершение строительства запланировано на декабрь 2021 года.

Подробности о доходных программах и «Пакете арендатора» можно узнать в отделе продаж МФК «Start» по телефону: (812) 640-38-38.

*По версии Novostroy.su (https://www.novostroy.su/news/edition/top-10-samykh-dostupnykh-apartamentov-v-peterburge/)

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/