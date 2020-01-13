Карельского «гастролера» привезли в Петербург отвечать за разбои на заправках. Его похождения с ножом попали на видео

На территории Карелии задержан местный житель, который ездил «на заработки» в Петербург. Его не в первый раз поймали на серии разбойных нападений на АЗС.

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Как сообщает региональное управление МВД, на 13 января 29-летнего жителя города Олонец подозревают в двух эпизодах – ночью 9 января он обчистил кассы заправок на Кубинской улице и проспекте Народного Ополчения.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, сотрудницам АЗС он угрожал внушительного размера ножом. Одна из них отдавала деньги робко, вторую карел сперва, судя по всему, пытался запереть в туалете. Подозреваемый признал вину и рассказал, что нападать предпочитает только на петербургские АЗС, в родной Карелии он ведет себя законопослушно. Ранее он уже был судим за аналогичное.



