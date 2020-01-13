«Ростелеком» купил DataLine — второго крупнейшего оператора дата-центров в России
Дочерняя компания «Ростелекома» — ООО «ЦХД» — закрыла сделку по приобретению ООО «Даталайн» (бренд DataLine), второго после группы «Ростелеком» игрока рынка центров обработки данных (ЦОД).
Как сообщили в «Ростелекоме» 13 января, приобретение «Даталайна» увеличит общую мощность коммерческих дата-центров «Ростелекома» до 11,5 тысяч стойко-мест. И гарантирует лидерство в перспективном и растущем двухзначными темпами сегменте услуг облачных решений и создания масштабных инфраструктурно-продуктовых экосистем.
«Никаких кадровых изменений в «ДатаЛайн» не происходит. Текущие изменения кумулятивно сделают обе компании существенно сильней и предложат рынку новые, ещё более высокие стандарты качества оказания услуг и географического предложения», – прокомментировал генеральный директор «Даталайна» Юрий Самойлов.
Сумма сделки в сообщении компании не раскрывается. Но ранее «Коммерсант» писал, что весь бизнес DataLine оценивался в 21 млрд рублей с учетом около 4 млрд рублей долга.
Справка:
«ДатаЛайн» один из крупнейших игроков на рынке дата-центров и облачного провайдинга. Кмпания оказывает услуги по размещению оборудования и виртуализации, а также телекоммуникационные и прочие сопутствующие сервисы. В управлении компании находится восемь дата-центров уровня Tier III на 4,8 тысячи стойко-мест. Клиенты - банки из ТОП-20, крупнейшие ретейл-компании, интернет-магазины, социальные сети, медиа и интеграторы. Выручка группы компаний «ДатаЛайн» в 2018 году составила 5,3 млрд рублей. Ожидается, что приобретение “ДатаЛайна” увеличит общую мощность коммерческих дата-центров группы «Ростелеком» до 11,5 тысяч стойко-мест, что обеспечит существенную долю на рынке коммерческих ЦОД, который по состоянию на конец 2019 года составлял около 42 тысяч стойко-мест.