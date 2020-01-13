«Ростелеком» купил DataLine — второго крупнейшего оператора дата-центров в России

Дочерняя компания «Ростелекома» — ООО «ЦХД» — закрыла сделку по приобретению ООО «Даталайн» (бренд DataLine), второго после группы «Ростелеком» игрока рынка центров обработки данных (ЦОД).

Как сообщили в «Ростелекоме» 13 января, приобретение «Даталайна» увеличит общую мощность коммерческих дата-центров «Ростелекома» до 11,5 тысяч стойко-мест. И гарантирует лидерство в перспективном и растущем двухзначными темпами сегменте услуг облачных решений и создания масштабных инфраструктурно-продуктовых экосистем.

«Никаких кадровых изменений в «ДатаЛайн» не происходит. Текущие изменения кумулятивно сделают обе компании существенно сильней и предложат рынку новые, ещё более высокие стандарты качества оказания услуг и географического предложения», – прокомментировал генеральный директор «Даталайна» Юрий Самойлов.







Сумма сделки в сообщении компании не раскрывается. Но ранее «Коммерсант» писал, что весь бизнес DataLine оценивался в 21 млрд рублей с учетом около 4 млрд рублей долга.







