В школьных аттестатах появятся новые отметки. Теперь по музыке, ИЗО и физкультуре можно будет получить зачет

Минпросвещения России готовит изменения в порядок заполнения и выдачи школьных аттестатов. По новым правилам за ИЗО, музыку и физкультуру можно будет получить зачет или незачет с отметкой в итоговом документе.

«В некоторых школах уже давно используют «зачет-незачет», или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: 5, 4, 3. Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура»», – прокомментировала «Российской газете» нововведение министр просвещения Ольга Васильева.

Это значит, что теперь учителям не придется оценивать, на сколько именно баллов «напел» или «нарисовал» ученик. Достаточно будет понять – умеет он рисовать или нет. Некоторые школы и раньше использовали систему «зачет-незачет» при оценке школьников. Сложности возникали при выдаче аттестатов, поскольку отметка «зачет» по действующим Правилам заполнения и выдачи школьных аттестатов от 2014 года в документ не ставится.

Специалисты в области образования уверены, что такие изменения позитивно скажутся на школьном образовании, потому что в целом меняют подход к оцениванию.







«В педагогике важно выяснить, умеешь ты или нет. А на сколько именно баллов ты что-то умеешь – это всегда субъективное мнение учителя», – поясняет Павел Черных, эксперт Программы развития образования UNDP (ООН) от РФ.

По словам читательницы «Фонтанки», учащейся в художественной гимназии № 190 (в прошлом гимназия при Академии Штиглица), в обычной школе оценки за живопись во многом зависят от личного мнения учителя.

«Мне, например, всегда ставили хорошие оценки, даже если получалось не очень, просто потому что я нравилась учительнице. В специализированной школе у нас тоже есть оценки, но ставят их уже более объективно».



