Абхазия официально осталась без президента на фоне митингов. Парламент принял отставку победителя выборов Хаджимбы

Высший орган Абхазии согласился снять со своего поста президента, который накануне попросил об отставке.

«Парламент Абхазии на внеочередном заседании в понедельник принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы», – сообщает 13 января «Интерфакс».

О своем решении глава государства объявил 12 января, отметив, что уходит «во имя мира и сохранения стабильности». Победитель выборов пока не уверен, что будет принимать участие в гонке за президентское кресло. Уйти Хаджимба решил на фоне начавшихся митингов протеста. Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов в конце минувшей недели, 10 января.

ЦИК республики назначил новые выборы на 22 марта. В стане оппозиции нет единства, кто будет баллотироваться.

Напомним, что на состоявшемся в сентябре прошлого года итоговом туре выборов Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Алхас Квициния – 46,17%. Разрыв между кандидатами составил чуть более 1000 голосов. Верховный суд признал законными итоги второго тура. Партия «Амцахара» и другие оппозиционные силы призвали сторонников выйти на улицы.



