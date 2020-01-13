Директор московской школы наняла двух бывших учеников, чтобы убить жену любовника

Директор одной из школ на юге Москвы задержана по подозрению в заказном убийстве. Подельниками стали её бывшие ученики.

Нападение на жительницу Москвы произошло, как сообщает пресс-служба следственного управления столицы 13 января, в середине прошлой недели. Тогда неизвестный мужчина напал на потерпевшую с ножом и нанес ей в область шеи и туловища не менее шести ударов. Потеряв много крови, женщина все-таки выжила, благодаря действиям медиков.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 года рождения. По данным следствия, в конце 2019 года у подозреваемой 1984 года рождения возник умысел на убийство супруги мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях. Женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла к совершению указанного преступления двух бывших учеников данного учебного заведения», – сообщает пресс-служба.







21-летняя женщина сообщила мужчине, что жертва направляется домой. Подкараулив женщину, подозреваемый набросился на нее с ножом. А когда она потеряла сознание, сбежал.





«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – сообщает пресс-служба.









