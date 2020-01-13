Вдвое больше. ГИБДД уточнила число разбитых на Киевском шоссе машин – их 14

В УГИБДД уточнили число участников массового ДТП, произошедшего 13 января около 7:15 на 32-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков (Киевское шоссе).

Работавшие на месте сотрудники ГИБДД оформили происшествие как «ряд ДТП с участием 14 машин». Ранее ГИБДД сообщала о семи участниках. В видеоотчёте говорится, что причиной аварий стали «неблагоприятные дорожные условия», притом что на момент осмотра дорога была обработана противогололёдной смесью.

На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, какие сильные повреждения получили некоторые легковые машины, однако обошлось без тяжёлых травм. В ДТП попал также рейсовый автобус, ехавший из Петербурга во Псков. В нём никто не пострадал. В больницу попал только один человек – из «Вольво». Ещё двое от госпитализации отказались.



