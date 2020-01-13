Setl Group начал строить десятую очередь проекта «Чистое небо»

Setl Group

Холдинг Setl Group приступил к возведению 10-й очереди жилого комплекса «Чистое небо» в Приморском районе. Она расположена в глубине квартала, западнее строящихся 8 и 9 очередей, вдоль перспективного продолжения Арцеуловской аллеи.

Плановый срок ввода новой очереди в эксплуатацию – 2 квартал 2022 года.

Новая очередь состоит из трех домов разной высоты, от 14 до 24 этажей. Для оформления фасадов выбрана пастельная цветовая гамма – штукатурка коричневых и бежевых оттенков в сочетании с темно-шоколадным цоколем. Холлы украсит контрастная штукатурка и плитка белых, черных и бордовых цветов.

Setl Group предлагает покупателям разные варианты планировок квартир – в том числе студии с двумя окнами, евро-двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, в которых легко зонировать пространство по собственному вкусу. Квартиры будут передаваться дольщикам с полной чистовой отделкой по последнему стандарту Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад». Среди особенностей отделки – теплые полы в ванной, а в комнатах и на кухне будет уложен высококачественный ламинат с выраженной фактурой.

Дворы жилого дома 10.1, рассчитанного на большее количество квартир, спроектированы закрытыми от автомобилей. Они будут безопасны для прогулок, а на территории появятся благоустроенные детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. В составе 10-й очереди также предусмотрены три подземных паркинга на 1239 машино-мест.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»