«Росгосстрах» сменил директора в Петербурге — им стал выходец из «ВТБ Страхования» и «Согласия»

Филиал «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получил нового директора. Им стал Кирилл Павлов.

«В числе моих приоритетных задач — укрепление лидерских позиций «Росгосстраха» на страховом рынке региона, выполнение плановых финансовых показателей, наращивание объемов бизнеса, в том числе за счет активного развития добровольных видов страхования, расширение продуктовой линейки и повышение качества клиентского обслуживания и сопровождения бизнеса», — заявил Кирилл Павлов.

Как рассказали 13 января в компании, Кирилл Павлов родился 26 ноября 1973 года в Ленинграде, в 1995 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности «внешнеэкономические связи предприятия». На страховом рынке работает 25 лет. С 1996 по 2003 год работал в Санкт-Петербургском филиале компании «Ингосстрах», где прошел путь от главного специалиста департамента имущественного страхования до заместителя директора филиала. В 2003 году перешел в Северо-Западный филиал страховой группы «УралСиб» на должность заместителя директора, а в 2007 году стал директором филиала компании. В 2011-2019 годах возглавлял филиал компании «ВТБ Страхование» в Санкт-Петербурге. До прихода в «Росгосстрах» был директором Северо-Западного филиала компании «Согласие».

«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие». В Петербурге и Ленинградской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 64 страховых агентства, а также центр урегулирования убытков в Северной столице.



