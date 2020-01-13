После потопа на Непокорённых чугунную трубу меняют на стальную. Водителям придётся потесниться

Шесть метров трубы предстоит заменить в Калининском районе Петербурга после прорыва, который накануне превратил проспект в горную реку. С ремонтом обещают не затягивать. Как сообщили в пресс-службе Водоканала, земляные работы на проспекте Непокорённых, 49, начали через час после полуночи 13 января. Шесть метров чугунной трубы диаметром 900 мм заменят на сталь. Закончить ремонт планируют во вторник.

Фото: Водоканал

Вот так было:

На наличие холодной воды в квартирах работы не повлияют, заверяют на предприятии. Заметят его скорее автомобилисты, которым предстоит объезжать участок на проспекте Непокорённых. Труба из-под земли забила в воскресенье вечером. Напор оказался настолько мощным, что проезжая часть больше напоминала реку с бурным течением. С ним воевали автомобилисты, которые выталкивали машины, стоя по колено в воде.



