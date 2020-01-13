Турция начала операцию против курдов на фоне российско-турецких переговоров в Москве

Несколько сотен турецких полицейских и сотрудников жандармерии проводят операцию против Рабочей партии Курдистана, представителей которой в Анкаре считают террористами. В это время в России начались переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны.

«На юге Турции началась антитеррористическая операция Kapan-3», – сообщает 13 января агентство Anadolu.

Почти 1000 силовиков уже выявили четыре укрытия террористов, а также нашли оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Ранее турецкие военные провели операцию «Источник мира» против курдов на севере Сирии.

Министры иностранных дел и главы оборонных ведомств России и Турции сегодня проводят встречу в Москве в формате «2+2». «В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам», – подтвердила на своей странице в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.



