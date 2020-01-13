Русалке на Садовой «высушили слезы», но с поиском вандалов возникли сложности

Коммунальные службы восстановили барельеф на стене дома Николаевых на Садовой улице. Администрация Центрального района Петербурга просит помощи с поиском тех, кто заставил русалку «плакать».

Как сообщили в группе администрации в «ВКонтакте», 13 января барельеф на Садовой улице, 25, силами управляющей компании очищен от чёрной краски. Однако так же быстро отыскать вандалов не вышло – под камеры видеонаблюдения они не попали. Результаты их работы заметили накануне.

«Большая просьба, если вы стали очевидцем произошедшего, сообщите об этом или в полицию, или в администрацию Центрального района», – просят в пресс-службе.











Женские головы на стене дома Николаевых не первый раз становятся жертвами нападений. В 2018-м русалке возвращали голову, в прошлом году разрушенное лицо заменили QR-кодом.