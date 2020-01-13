Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 622 тыс.кв.м в 2019 году

Группа «Эталон»

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 622 тыс. кв. м реализуемой площади в 21 проекте.

Введенная в эксплуатацию в 2019 году площадь распределена следующим образом:

– Москва и Московская область – 353 тыс. кв. м.

– Санкт-Петербург – 269 тыс. кв. м.:

ЖК «Дом на Блюхера» – 100 тыс. кв. м.

Квартал «Галактика» – 91 тыс. кв. м.

ЖК «Морская звезда» – 60 тыс. кв. м.

ЖК Fusion – 14 тыс. кв. м.

ЖК «Дом на Обручевых» – 3 тыс. кв. м.

С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. В домах Компании проживает свыше 250 тысяч человек.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Морская звезда» – застройщик ООО "Спектр", проектная декларация на сайте http://hkera.ru/zhk-morskaya-zvezda

ЖК Fusion – застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

ЖК «Дом на Обручевых» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/