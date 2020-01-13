Курс доллара опустился до 60 рублей

Курс американской валюты на Московской бирже опустился до психологической отметки ниже 61 рубля.

На открытии торгов 13 января он уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,04 рубля. По состоянию на 11:16 торговался у отметки 60,92. Курс евро опустился до отметки в 67,76 (-0,14).

Российская валюта укрепляется на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, на этой неделе в среду ожидается официальное подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, что может оказать психологическую поддержку нефтяным котировкам и вернуть цены к 66 долларам за баррель.



