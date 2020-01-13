Пеплопад прошёл на Филиппинах, извержение вулкана с молниями сняли на видео. Аэропорт и школы закрыли, люди бегут

На Филиппинах эвакуируют жителей острова Лусон, где извергается вулкан Тааль, сообщает 13 января Посольство России на Филиппинах в Twitter. Этот один из самых активных вулканов Филиппин 12 января выбросил пепел, в результате чего аэропорты Манилы временно приостановили все рейсы.

Тааль, расположенный в 70 километрах от столицы страны Манилы, накануне выбросил столба пепла высотой 800 метров, в его окрестностях прошёл пеплопад. Извержение сопровождалось вулканическими молниями. Сегодня оно продолжается. Есть риск возникновения цунами – к этому может привести извержение магмы, передаёт Reuters. С острова, где расположен вулкан, были эвакуированы около 16 тысяч местных жителей. В общей сложности, по оценкам экспертов, эвакуированы уже от 200 до 300 тысяч человек – местность достаточно густонаселенная и популярная в том числе и у туристов, отмечают СМИ.

По подсчётам Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, за последние сутки произошло 87 землетрясений, вызванных извержением.





Информации о пострадавших от извержения пока не поступало, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. Некоторые жители провинции не смогли покинуть свои районы из-за задымления, плохой видимости и недостатка машин. Кроме того, многие отказываются покидать свои дома и фермы. В Маниле прекратили работать школы и предприятия.

По данным местного отделения CNN, 12 января все рейсы в аэропорт NAIA и из него были приостановлены. Сегодня они частично возобновились, притом что взлётно-посадочные полосы ещё не до конца очищены от пепла – эти работы продолжаются, пишет Philippine News Agency. К утру 13 января было отменено 516 коммерческих рейсов, 80 тысяч человек не смогли вылететь вовремя. Кроме того, авиакомпании сами могут отменять рейсы, опасаясь попадания пепла в двигатели самолётов.

В МИД РФ предупредили российских туристов, которые отдыхают на Филиппинах, что стоит связаться со своими авиакомпаниями касательно возвращения домой, пишет «Комсомолка».

Последнее извержение вулкана Тааль произошло в октябре 1977 года. Напомним, что в это же время в Эквадоре извергается вулкан Ла-Кумбре – «Фонтанка» показывала видео оттуда.



