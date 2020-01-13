«Зенит» взял Кокорина на зимние сборы

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал состав, который отправится на первые зимние сборы команды. Всего в список вошли 27 футболистов, в том числе Александр Кокорин, вышедший в сентябре 2019 года на свободу по УДО, и Малком, пропустивший большую часть первой половины сезона из-за травмы .

При этом на сборы не поехал хавбек Матиас Краневиттер. По неофициальной информации, аргентинец может в ближайшее время перейти в другой клуб.

Полный список выглядит так:

вратари – Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков;





защитники – Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос;

полузащитники – Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

нападающие – Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьёв.

Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Локомотива».

Напомним, что «Зенит» после 19 туров лидирует с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».