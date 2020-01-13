Набережную канала Грибоедова ограничит ремонт канализации, а Кронверкскую улицу перекроют для прокладки электрокабеля

Со вторника, 14 января, работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ПАО «Ленэнерго» изменят схемы движения в центре Петербурга и на Петроградской стороне. Ограничения продлятся от нескольких недель до нескольких месяцев.

Как сообщает 13 января пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 14 января по 12 апреля из-за ремонта канализации будет ограничено движение транспорта по набережной канала Грибоедова:

по нечетной стороне – от Гороховой улицы до переулка Гривцова;

по четной стороне – от переулка Гривцова до Спасского переулка.





А до 30 января в связи работами по прокладке электрокабеля будет перекрыто направление движения по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта к улице Воскова, а также закрыто движение на перекрёстке улицы Ленина и Сытнинской улицы. Объезд предполагается по Пушкарскому переулку, Кронверкской улице, улице Кропоткина, улице Воскова, Сытнинской улице, Саблинской улице, Кронверкскому проспекту и Большой Пушкарской улице.

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