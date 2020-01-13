Москва-2020. МИД РФ подтвердил переговоры сторон ливийского конфликта в России, Саррадж тоже в Москве
Переговоры представителей Правительства национального единства из Триполи и ливийской армии продут в российской столице при посредничестве дипломатов.
«МИД РФ подтвердил проведение в понедельник в Москве встречи [Файеза] Сарраджа и [Халифа] Хафтара под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции», – сообщает 13 января РИА Новости в своем telegram-канале.
Накануне в Россию прилетел мятежный фельдмаршал Хафтар, а делегация правительства национального единства прибыла из Триполи утром 13 января. Об этом рассказал министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахер Сияла. В окружении Сарраджа не смогли подтвердить, что проект мирного соглашения между сторонами существует.
Справка:
В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Муаммара Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнен. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла.
Страна остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар. О своих политических амбициях заявил и Каддафи-младший, который уже заручился поддержкой в Москве. Российский МИД неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения со всеми сторонами.
Осенью 2018 года таблоид The Sun писал, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ. The New York Times в начале ноября этого года сообщил о том, что в эту страну прибыли около двухсот бойцов из России (в МИД эту информацию назвали «небылицами»). Кроме того, Bloomberg писал о том, что в Ливии присутствуют наемники ЧВК «Вагнера», а издание «Проект» сообщало о работающих на территории страны политтехнологах, якобы сотрудничающих с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.