«Сырьевой придаток Европы». Экс-глава МИД Украины оценил настоящее и будущее своей страны

Один из самых одиозных политиков Украины времен президентства олигарха Петра Порошенко, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался по поводу экономических перспектив и нынешнего положения своей страны. Он отводит ей место «сырьевого придатка Евросоюза».

Размышления по этому поводу Климкин изложил в Twitter, и поводом к ним стала опубликованная статистика Еврокомиссии о состоянии торговли сельхозпродукцией. Она свидетельствует о том, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина вошла в тройку крупнейших её экспортеров в Старый Свет и уступает только США и Бразилии.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельхозпродукции в ЕС, но не смотрят на то, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», – написал он на странице.





Всі так радіють, що ми стали третім експортером с/х продукції в ЄС, але не дивляться, що ми вивозимо майже виключно сировину. Ми сировинний придаток. Час зайнятися кетчупом, печивом і ковбасою. Стати постачальником їжи, а не сировини — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 января 2020 г.

Климкин рекомендовал команде президента Владимира Зеленского задуматься над тем, как обеспечить экспорт в ЕС готовой продукции. «Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья», – призвал он.

Заявления Климкина в бытность министра иностранных дел были более благосклонными к внешней экономической политике страны. В частности, ранее он активно хвалил экспорт в ЕС в противовес сотрудничеству с Таможенным союзом. «Мы знаем, каким будет эффект от дальнейшего применения преференций ЕС: по статистике рост экспорта в страны ЕС фактически компенсировал падение экспорта в страны Таможенного союза. Мы надеемся, что наши совместные действия с ЕС сделают этот эффект в ближайшее время еще весомее, и мы сможем выйти на европейский рынок в тех сферах, которые пока отличаются небольшим потенциалом», – говорил он в 2014 году.