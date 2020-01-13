Рауль Хаджимба не будет участвовать в новых выборах президента Абхазии

О том, что сложивший с себя накануне из-за напряженности в республике после прошедших выборов полномочия президента Хаджимба не будет участвовать в новых выборах, заявил 13 января вице-президент республики Аслан Барциц.

Как заявил политик, которого цитирует ТАСС, уже экс-президент тем не менее «будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность».

«Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», – сказал он.







Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов оппозиции и решения Верховного суда от 10 января об отмене результатов второго тура сентябрьских выборов. После этого президент собирался оспорить вердикт.



