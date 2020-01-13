Лучшее, конечно, впереди. Россияне ждут от наступившего года кризиса в экономике и политике

Большинство граждан России полагают, что 2020-й принесет напряженность в экономической и политической жизни России. Такие данные 13 января приводятся в опросе «Левада-центра».

57% россиян заявили, что наступившей год станет напряженным для экономики России, а 55% боятся, что в 2020-м не обойдется без политической напряженности.

Кроме того, 50% россиян положительно ответили на вопрос соцопроса «Возможен ли в будущем году в России экономический кризис?». 66% полагают, что страну ждут громкие коррупционные скандалы и отставки чиновников.

При этом 71% респондентов с надеждой смотрят в 2020-й. Две трети также надеются, что год будет спокойным для них лично.

Опрос включенной в список иностранных агентов Минюста АНО «Левада-центр» был проведен 12–18 декабря 2019 года. В нем приняло участие 1608 человек из 50 регионов РФ.



