В Эквадоре началось извержение вулкана Ла-Кумбре

В Эквадоре началось извержение вулкана Ла-Кумбре, расположенного на острове Фернандина, сообщает 13 января в Facebook национальный парк Галапагос, размещая там видео природного явления.

«Первые зарегистрированные изображения фиксируют радиальную трещину вдоль юго-восточного края вулкана с потоками лавы, спускающимися к берегам», — говорится в сообщении.





Извержение началось около 03:15 мск.

Фернандина — один из самых молодых островов архипелага. На нем нет постоянно проживающего населения, но в его экосистеме проживает сразу несколько уникальных видов, подчеркивают экологи.