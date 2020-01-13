ГИБДД: В трёх авариях на Киевском шоссе пострадали трое, госпитализирован один человек

Три человека получили травмы в результате массового ДТП на Киевском шоссе. В больницу поехал только один.

ГИБДД зафиксировала там три аварии. По предварительным данным, около 7 часов утра на 32-33-м километрах дороги Санкт-Петербург – Псков в Гатчинском районе в три приёма столкнулись семь транспортных средств, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В рейсовом автобусе, следовавшем из Петербурга во Псков, никто не пострадал. В состоянии средней степени тяжести в больницу был доставлен один человек, ехавший в «Вольво». Ещё двое от госпитализации отказались.





По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорога была влажная, обработанная противогололёдными материалами. Однако автомобилисты отмечают, что было скользко. «Ну так до 5 утра дождь шёл, а потом морозец стукнул, дорога каток», – пишет, например, Роман в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Вообще, многие петербуржцы в соцсетях отмечают, что на дорогах местами гололедица. Массовое ДТП сегодня утром произошло на КАД, а в центре Петербурга ночью водитель потерял управление, превысив скорость, – его полёт в снопе искр попал на видео.