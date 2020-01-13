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Общество
13.01.2020 10:37
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«Это может перерасти в истерику». Роспотребнадзор рассказал о вреде телевизора для детей, но не для взрослых

Телевидение может провоцировать развитие страхов и ночных кошмаров. Просмотр телепередач отрицательно воздействует на нервную систему, что приводит к недоразвитости корковых отделов головного мозга. Об этом россиян, которые воспитывают детей, официально предупреждает Роспотребнадзор. Соответствующее предостережение опубликовано на сайте службы

«В отличие от взрослого организма, детский организм не отдыхает перед телевизором, а наоборот, переутомляется. Дети младшего возраста испытывают трудности с произношением звука. Задержка становления речи!» – эмоциональны сотрудники ведомства Анны Поповой.

Подчинённые главного санитарного врача страны утверждают, что ребенок, привязанный к телевизору, может испытывать проблемы с моторикой и нарушением осанки. А если телевизор смотреть часто, то недоразвитость мышечной массы гарантирована.

«Ребенок быстро привыкает к телевизору, постепенно начинает постоянно требовать включать его любимые программы. Это может перерасти в истерику», – предупреждают в Роспотребнадзоре.


Также в ведомстве напоминают про «электромагнитные поля, которые также оказывают негативное влияние на психическое и физиологическое развитие организма». А если сидеть у телевизора больше 2 часов в день, то «риск развития повышения артериального давления увеличивается на 30 %».

Кроме подробного разбора угроз, в Роспотребнадзоре рассказали, как можно уберечь детей при сохранении телевизора в доме. Тех, кому ещё нет двух лет, у кого уже есть стресс и без телевизора и проблемы со зрением, к телевизору лучше не подпускать вовсе.

«Прежде чем включать телевизор ребенку, родители должны ознакомиться с сюжетом. Фильмы ужасов и мультфильмы с хаотичным сюжетом должны быть исключены. В комнате должно быть нормальное освещение: не слишком светло, но и не слишком темно», – дают чёткие ценные указания специалисты.


 

Для лечения детской зависимости от телевизора в Роспотребнадзоре подсказывают взрослым сперва разобраться с собой. То есть родители должны стараться не включать телевизор в присутствии ребенка, не включать телевизор в фоновом режиме и пока ребёнок занят творчеством или играми.

Допустимые лимиты телевизионных сеансов для несовершеннолетних россиян позволяют смотреть полнометражные фильмы только после 11 лет. Со ссылкой на требования Всемирной организации здравоохранения в Роспотребнадзоре сообщили, что дети от 3 до 7 лет могут сидеть у телевизора суммарно до 30 минут в день, до 10 лет – максимум 50 минут в день, с 11 до 18 лет – 1-3 часа в день.

Ранее Mediascope рассказал, что телевизор остаётся основным источником информации для россиян.

В начале января в ведомстве Анны Поповой рассказали о вреде мобильных телефонов, которые могут «спровоцировать нарушение роста костей и суставов», и трансжирах в гамбургерах, картофеле фри, жареной курице и рыбе, от которых граждане рискуют получить диабет.

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