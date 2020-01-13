Ушли в ЗОЖ. В России перед Новым годом упал спрос на майонез

Крупные российские ретейлеры зафиксировали падение спроса на майонез в предновогодний период. Об этом 13 января пишет «Коммерсантъ».

До 2019 года майонез традиционно являлся одним из самых популярных товаров предновогоднего сезона. Но, как рассказали изданию участники рынка, в конце прошлого года его продажи снизились на 5,4% относительно аналогичного периода года 2018-го.

При этом производители не отмечают изменения вкуса россиян. Так, в «Эссен Продакшн АГ» (производит майонез «Махеевъ») уверяют, что объем продаж соуса в декабре 2019 был порядка 16 тыс. тонн, что соответствует уровню 2018 года. Гендиректор компании Леонид Барышев полагает, что говорить о заметном проявлении тенденции к переходу на здоровый образ жизни и отказу от майонеза пока можно только в городах-миллионниках, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

Отметим, что сетевики в целом говорят о снижении спроса на товары новогодней корзины. Так, в Auchan зафиксировали падение продаж солений. В «Утконосе» в минус ушли продажи горошка и кукурузы.







