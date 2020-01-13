Машина в снопе искр взлетела в воздух. Камера сняла ДТП у Троицкого собора

В ночной аварии на пересечении Троицкого и Измайловского проспектов, около Троицкого собора, пострадал один человек. Он – единственный участник аварии.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после ДТП, случившегося 13 января около 4:05 на Измайловском проспекте, 7, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован водитель автомобиля «Фольксваген Гольф».

Момент столкновения зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На записи видно, как «Гольф» подлетает к тротуару, в снопе искр спотыкается на поребрике, врезается в опору дорожного знака и подскакивает в воздух. Знак падает. Машина приземляется в паре метров от места удара.





Очевидец предполагал, что водитель был пьян. Однако эта версия не нашла подтверждения. «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району сообщает, что это был «трезвый, но самоуверенный водитель на летней резине», нарушивший скоростной режим. 29-летний мужчина из Курска за рулём Golf не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения.