Девять машин столкнулись на Киевском шоссе. В ДТП попал рейсовый автобус из Петербурга

Массовое ДТП утром 13 января произошло не только на КАД, но и на Киевском шоссе. Там в двух авариях столкнулись в общей сложности девять транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов утра на 33-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков, в направлении Пскова, случились две аварии. Во вторую попал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Псков. По данным 47news, у деревни Дони столкнулись семь легковых автомобилей и два автобуса.

По предварительным данным, пострадал один человек, ехавший в легковом автомобиле.





Асфальт на месте ДТП был обработан противогололёдными материалами. На месте находятся сотрудники ГИБДД, скорой помощи, представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. Пробки не наблюдается.

На КАД в районе съезда на Гостилицкое шоссе, напомним, столкнулись около шести автомобилей.