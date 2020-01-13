Команду разбойников-иностранцев влекли новостройки в Сосновой Поляне, но задерживали их по всему городу

Оперативники уголовного розыска нашли четверых мужчин, которые неделю назад отобрали машину у таксиста на проспекте Ветеранов. Они же незадолго до Нового года с помощью ножа и угроз обзавелись парой телефонов.

По данным «Фонтанки», к утру 13 января в камере оказались четыре гражданина Узбекистана. Двоих задержали по домам – на проспекте Металлистов и Замшиной улице, еще одного поймали на шоссе Революции, последнего – в центре города, на Караваевской. Самому старшему из них 32, младшему – на десять лет меньше.

Подозревают их как минимум в двух эпизодах разбоя, 21 декабря и на новогодних каникулах, 5 января. Оба раза жертв они выбирали между 169 и 171 домами по проспекту Ветеранов, в первом случае потерпевший остался без двух телефонов и банковской карты, во втором – без автомобиля. Как ранее писала «Фонтанка», молодые люди решили похитить машину, на которой ехали в качестве пассажиров, для этого они чуть не придушили водителя. Фото похищенной KIA в редакцию присылал отец таксиста, он же владелец машины. Вскоре мужчина сможет увидеть иномарку воочию – как уточнили в ГУ МВД, и телефоны, и автомобиль подозреваемые продавать не спешили. Похищенное изъято и будет возвращено владельцам.







