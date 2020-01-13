На КАД столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы помогли ГИБДД освободить дорогу – вручную

Массовое ДТП затруднило движение по внутреннему кольцу КАД в районе съезда на Гостилицкое шоссе утром 13 января.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», столкнулись, по предварительным подсчётам, шесть транспортных средств. Инспекторы ОБ ДПС 3 ГИБДД занимаются оформлением и вместе с неравнодушными водителями освобождают проезжую часть.

На кадрах сообщества видно, что движение на некоторое время перекрыли. Мужчины вручную оттолкали одну из машин на обочину.







