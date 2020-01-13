Режиссер советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника» умер в США

О смерти режиссера Константина Бромберга сообщил 13 января на своей странице в Facebook журналист, режиссер Михаил Идов:

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника". Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино».







По словам Идова, чьи родители плотно общались с режиссером до последних дней, в США, куда Бромберг перебрался в 80-х, ничем связанным с кино он не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил.

«Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника", но советский Gen-X он впечатлил изрядно — наряду с "Гостьей из будущего" даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишённой доступа к принцессе Лее в золотом бикини. Так что спасибо как минимум за это», – уверен Идов.





За «Приключения Электроника» Бромберг был награжден Государственной премией СССР. В качестве телевизионного режиссера он снял циклы фильмов о дирижерах Евгении Мравинском и Герберте фон Караяне, а также литературоведе и мастере художественного рассказа Ираклии Андроникове.



