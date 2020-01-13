Поохотился. Пьяного с ружьем и пистолетом задержали на Большевиков после воскресной стрельбы

Навыки охотника отрабатывал житель Невского района Петербурга, стреляя по тучам. На звуки пришли соседи и полиция.

По данным «Фонтанки», стрельбам явно не петардами разбудила жителей дома №9 по проспекту Большевиков около семи утра 12 января. На посыпавшиеся в полицию звонки первым отреагировал наряд ППС – на месте они застали пьяного мужчину с ружьем и пистолетом. Он успел несколько раз перезарядить ружье, но стрелял бесцельно и ни в кого не попал. При себе у него были не только боеприпасы, но и документы на оружие, в том числе охотничий билет. От уголовного дела 34-летнего петербуржца это не спасло, ему вменяют статью о хулиганстве. Ранее он уже был знаком с производством по статьям УК – его приговорили к обязательным работам за нарушение ПДД и подозревали в умышленном уничтожении чужого имущества.

Судя по странице стрелка в соцсетях, ранее он работал в компании «Форд» и служил в ВДВ.



